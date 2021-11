El cul que cantava i altres relats medievals d’humor.

Tres professors de la Universitat de València, Josep Ballester, Noèlia Ibarra i Jeroni Méndez han fet aquest recull de contes medievals amb tocs d’humor de l’època que conforme els anava llegint anava recordant unes pel·lícules que vaig vore fa molt de temps de Pier Paolo Passolini: El Decameró, Els contes de Canterbury i Les mil i una nits. Això és evident, ja que algunes de les rondalles estan extretes dels dos primers a més d’afegir-ne altres de les tradicions angleses, franceses, catalanes, castellanes, portugueses i italianes que van del segle XIII al segle XV.

Com va dir algú: “L’edat mitjana no existeix. Mai ha existit. És un mite creat pels humanistes del Renaixement per tal de qualificar despectivament el seu passat immediat, aquell que rebutjaven i tractaven de superar, remuntant-se a l’època daurada de l’antiguitat grecoromana, en la qual buscaven la inspiració. El període que s’hi inclou no té en realitat més tret definitori, més característica global, que el fet d’estar fastigosament enmig de dues etapes de suposat esplendor” (Extret de la introducció).