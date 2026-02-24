El Chancelor, de Jules Verne.
Publicat el 24 de febrer de 2026 per vicent montesinos
Em vaig trobar aquesta novel·la de Jules Verne a la biblioteca municipal de Llíria en un col·lecció de quan era jove. A l’igual que amb l’esfinx dels gels en aquest relat mostra la seua admiració per l’escriptor Edgar Allan Poe buscant el mateix ambient de terror que l’escriptor nord-americà. Crec que el relat sobre l’esfinx és molt més aconseguit que aquest en tractar-se d’una mena de segona part de La narració d’Arthur Gordon Pym, però en aquesta també es troben mostres d’aquesta admiració del francès cap a l’autor d’alguns del millors relats de terror del segle XIX. Això sí, amb l’estil Verne.
