El Camp de Túria diu SÍ al valencià i NO a la llei Rovira.

Èxit del marxa reivindicativa de hui a Riba-roja de Túria. La comunitat educativa de la comarca s’ha reunit hui a la ciutat del Túria per defensar la nostra llengua enfront de les agressions del govern del PP i del seu conseller d’educació i la seua llei de falsa llibertat educativa. S’ha fet una marxa des de plaça de l’Ajuntament pel poble fins al Parc Maldonado on s’han llegit els manifests i s’han realitzats concerts musicals i altres activitats lúdiques organitzades per associacions, escoles i instituts de las comarca.