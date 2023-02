El bou de foc, de Joan Francesc Mira.

L’editorial Bromera reedita la primera novel·la de l’escriptor Joan Francesc Mira. En aquesta novel·la, un jove de ciutat molt inexpert, com s’anirà descobrint al llarg dels capítols, arriba al poble de muntanya del seu poble i ens descriu el xoc que es produeix entre dues maneres diferents d’entendre la vida. Tot això barrejat amb els problemes d’una certa herència i els trastorns socials produïts per la guerra i la postguerra franquista.

Potser no és de les millors novel·les que té Joan F. Mira, i més si la la segona és la magnífica Els cucs de seda, però en ella ja es va configurant l’estil de totes les seues obres posteriors i els temes que li agradarà tractar en elles.

Per cert, la portada no crec que siga molt adient per la trama, i la raó del títol ho veureu al final d’aquesta. Taurins, no va del que penseu!