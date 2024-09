Aquest matí entrava a Llíria per l’estació de trenet i en un balcó he vist dues banderes ben grans, la senyera coronada i un bandera espanyola amb el pollastre franquista al mig. El tema de perquè la policia o qui siga responsable permet l’exhibició de símbols franquistes ho deixe per un altre dia, però el dissabte varen fer retirar una estelada al camp de Mestalla per si molestava i els demòcrates hem d’aguantar amb tot.

Això m’ha fet recordar un article vist fa poc a la revista Lletraferit, Més enllà del blau de la bandera, on aquests ens volen convèncer que la bandera de la capital ja va ser usada per l’esquerra a inicis del segle XX. Tenen raó, però hi ha una cosa que es diu apropiació, i els neofeixistes valencians, extrema dreta valenciana o dreta extrema es varen apropiar d’aquest símbol i el varen fer seu, i amb ell varem atacar als demòcrates (com encara he pogut comprovar aquest matí). Per tant, no em demaneu a mi, i a molts demòcrates que accepten aquesta bandera com a bandera del país. No ens volem semblar als feixistes que li varen posar un bomba a Fuster, o li feren la vida impossible a altres.

De la mateixa manera que una esvàstica ja era un símbol abans del nazisme, salvant les distàncies ara a ningú amb un poc sentit democràtic li s’ocorre anar exhibint aquest símbol, per molt que fora anterior, ja que tots ho associem a la barbàrie i a l’extrema dreta.

Per tant, no insistiu, el blau, ni en pintura!