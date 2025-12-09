El asesinato de García Lorca, d’Ian Gibson
A la biblioteca municipal de Llíria em vaig trobar aquest vell llibre d’Ian Gibson sobre l’assassinat pels feixistes del poeta Federico García Lorca publicat en 1979, als començaments de la transició. Aquesta transició que ha defraudat tant a molts i potser gens a d’alguns que no segueixen la doctrina lampedusiana del canviar-ho tot per no canviar res. En aquesta cas, segurament després de tants anys es sap més sobre l’assassinat del poeta i el lloc on pot estar el seu cos, però com es possible que encara estiga perdut pels barrancs de Víznar? és això la transició democràtica promesa en una merda de referèndum que varem celebrar fa tres dies?
Si deixem a part l’antiguitat del llibre i les investigacions posteriors, aquest llibre es pot llegir i poder copsar la situació de la ciutat a l’any 1936 i veure que a part del famós cas del poeta hi hagueren mols més assassinats comesos pels feixistes. En un capítol es conta que un poc més i afusellen al compositor Manuel de Falla quan anà a preguntar per la situació del poetat, i això que era un fervent catòlic! El capítol final es molt recomanable, en ell es veu els posteriors intents del feixisme espanyol de tapar l’assassinat del poeta de cara a netejar la seua imatge a l’exterior i les diferències de tractament a la premsa espanyola i la internacional, cosa que no sembla haver canviat gaire, malgrat la transició.