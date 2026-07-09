El amor, las mujeres y la vida; de Mario Benedetti.
Diu l’autor d’aquest llibre que vaig agafar de la biblioteca de l’institut per a llegir aquest estiu que va fer aquest recull de poesies com a reacció a un llibre de Schopenhauer que es deia L’amor, les dones i la mort. L’autor vol demostrar que no és així, que l’amor i les dones estan més prop de la vida que no de la mort i cerca aquesta demostració en molts dels poemes, però sense oblidar la crítica social i altres temàtiques.
Un exemple:
Hombre que mira la luna.
Es decir la miraba porque ella
se ocultó tras el biombo de nubes
y todo porque muchos amantes de este mundo
le dieron sutilmente el olivo
con su brillo reticente la luna
durante siglos consiguió transformar
el vientre amor en garufa cursilínea
la injusticia terrestre en dolor lapizlázuli
cuando los amantes ricos la miraban
desde sus tedios y sus pabellones
satelizaba de lo lindo y oía
que la luna era un fenómeno cultural
pero si los amantes pobres la contemplaban
desde su ansiedad o desde sus hambrunas
entonces la menguante entornaba los ojos
porque tanta miseria no era para ella
hasta que una noche casualmente de luna
con murciélagos suaves con fantasmas y todo
esos amantes pobres se miraron a dúo
dijeron no va más al carajo selene
se fueron a su cama de sábanas gastadas
con acre olor a sexo deslunado
su camanido de crujiente vaivén
y libres para siempre de la luna lunática
fornicaron al fin como dios manda
o mejor dicho como dios sugiere.