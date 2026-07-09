El amor, las mujeres y la vida; de Mario Benedetti.

Diu l’autor d’aquest llibre que vaig agafar de la biblioteca de l’institut per a llegir aquest estiu que va fer aquest recull de poesies com a reacció a un llibre de Schopenhauer que es deia L’amor, les dones i la mort. L’autor vol demostrar que no és així, que l’amor i les dones estan més prop de la vida que no de la mort i cerca aquesta demostració en molts dels poemes, però sense oblidar la crítica social i altres temàtiques.

Un exemple:

Hombre que mira la luna.

Es decir la miraba porque ella

se ocultó tras el biombo de nubes

y todo porque muchos amantes de este mundo

le dieron sutilmente el olivo

con su brillo reticente la luna

durante siglos consiguió transformar

el vientre amor en garufa cursilínea

la injusticia terrestre en dolor lapizlázuli

cuando los amantes ricos la miraban

desde sus tedios y sus pabellones

satelizaba de lo lindo y oía

que la luna era un fenómeno cultural

pero si los amantes pobres la contemplaban

desde su ansiedad o desde sus hambrunas

entonces la menguante entornaba los ojos

porque tanta miseria no era para ella

hasta que una noche casualmente de luna

con murciélagos suaves con fantasmas y todo

esos amantes pobres se miraron a dúo

dijeron no va más al carajo selene

se fueron a su cama de sábanas gastadas

con acre olor a sexo deslunado

su camanido de crujiente vaivén

y libres para siempre de la luna lunática

fornicaron al fin como dios manda

o mejor dicho como dios sugiere.