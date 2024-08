El americano tranquilo, de Graham Greene.

Després d’haver vist alguna vegada la pel·lícula de l’any 20o2 amb Michael Caine de protagonista (la primera versió de Mankiewizc no l’he vist, però a l’autor no li feu molta gràcia) vaig trobar-me aquesta edició del Circulo de lectores de segona mà. Si heu llegit El tercer home no vos decebrà i a més, la pel·lícula s’ajusta prou al guió, tret d’algun detall ( la manera com Fowler descobreix a Pyle sobretot).

Un univers totalment diferent de l’altra novel·la que he llegit del mateix autor.: El final de l’aventura.