Eclipsi solar total a Llíria, 12-08-2026
Cap allaà dos quarts de set puge a Santa Bàrbara, el turó que tinc darrere de casa, amb la intenció de veure l’eclipsi total des de la part de darrere de l’ermita derruïda. La novetat més evident era que hi havia més gent del que sol ser normal pujant, inclòs alguns cotxes intentant aparcar prop de la pujada. Normalment puge pel camí del calvari i baixe per darrere o pel costat per fer un recorregut més llarg. Aquesta vegada em quedaré i al cim de darrere es nota que l’ambient és diferent, de no trobar-te ningú a estar ja ple de gent. Als turons del voltant l’ambient és sembla i supose que Sant Miquel estarà ple a vessar. Una colla de dolçainers interpreta el “No volem ser una regió d’Espanya, no volem ser un país ocupat. Volem, volem, volem, volem la independència, volem, volem, volem Països Catalans!”. Potser els “indepes” del poble hem escollit tots els mateix lloc per veure l’eclipsi?
Comença la fase parcial i la gent encara no fa molt de cas, i van arribant els darrers observadors.
Quan arriba la fase total sona la muixeranga, es pot demanar més?
I la gent continua la festa, alguns s’ha portat el sopar i es quedaran més estona. Altres ja comencen a baixar cap al poble.
No vaig fer cap fotografia de la fase total. A part de que no tenia una càmera adient, preferia observar aquesta fase amb tranquil·litat i va ser un encert: aquestes coses només passen una vegada al vida i hi ha que aprofitar-les i va valdre la pena passar de les modernitats electròniques i observar l’espectacle i conservar-lo a al teua memòria. Ja hi haurà gent amb millor aparells que ho immortalitzaran per a les futures generacions que no podran veure cap eclipsi. Ja no vaig poder gaudir molt de l’eclipsi anular del 2005 a Sant Feliu de Guíxols, ja que estava coordinant al xiquets de l’institut per a que el pogueren observar i aquesta vegada no volia ni que cap mòbil ni càmera m’impedira gaudir d’un espectacle únic a la vida d’un.
D’ací 15 dies si tenim sort un eclipsi de lluna i al gener del 2028 un eclipsi anular de sol, com al 20o5.