Dones de foc, de Dolors Marín.-
Publicat el 6 d'abril de 2026 per vicent montesinos
– Apa, noia, deixa de plorar: tan valenta que ets i plores! És clar, al capdavall ets una dona.
La frase em fereix com una fuetada furiosa que em fa serrar els punys i em crema la cara. Alço el cap mirant de calmar-me per cercar una resposta contundent, però només aconsegueixo dir:
– És cert al capdavall soc una dona, i tu, amb tot el teu anarquisme, al capdavall ets un home, farcit de prejudicis com qualsevol altre mascle.
(Conversa entre Cipriano Mera i Mika Feldman, comandant i capitana de l’exercit republicà)
Els periòdics nazis tenien un valor intrínsec: una podia estar a favor de tot allò que ells ataquessin.
Martha Gellhorn, Face of War.
