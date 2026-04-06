Entre el Túria i el Ridaura

el bloc de vicent

Dones de foc, de Dolors Marín.-

Publicat el 6 d'abril de 2026 per vicent montesinos

– Apa, noia, deixa de plorar: tan valenta que ets i plores! És clar, al capdavall ets una dona.

La frase em fereix com una fuetada furiosa que em fa serrar els punys i em crema la cara. Alço el cap mirant de calmar-me per cercar una resposta contundent, però només aconsegueixo dir:

– És cert al capdavall soc una dona, i tu, amb tot el teu anarquisme, al capdavall ets un home, farcit de prejudicis com qualsevol altre mascle.

(Conversa entre Cipriano Mera i Mika Feldman, comandant i capitana de l’exercit republicà)

Els periòdics nazis tenien un valor intrínsec: una podia estar a favor de tot allò que ells ataquessin.

Martha Gellhorn, Face of  War.

Publicat dins de educació, política | Deixa un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.