Després, de Núria Rivero i Albert Garcia Espuche

Publicat el 10 de febrer de 2026 per vicent montesinos

Com sempre les recomanacions que fa a Vilaweb Xavier Montanyà val la pena tenir-les amb compte, i en aquest cas aquesta novel·la és una d’aquestes . Una gran novel·la sobre els anys posteriors a la desfeta del 11 de setembre de 1714 on a travès dels ulls d’un notari i la gent que l’envolta els autors en ensenyen com era la Barcelona del anys posteriors a la derrota contra els Borbons fins a la signatura del Tractat de Viena. Crec que la novel·la enterra aquest mite de que la dia següent els catalans ja estaven treballant per aixecar i país i tornar-lo a la  normalitat, treballar on? amb que?. No va ser tan fàcil la cosa i a més amb la gran quantitat de botiflers (més dels que en podríem pensar) que hi havia a la ciutat o havia retornat i sobretot per la manca d’escrúpols dels vencedors, ben mostrada amb la construcció de la ciutadella arrasant una part important de la ciutat.

Molt recomanable. Uns extractes destacats:

“Els barcelonins tenen ben clar que no serà possible tornar aviat a la normalitat. De fet sospiten que no hi haurà mia, de nou, cap normalitat. La situació posterior a la derrota és espantosa, pel nombre de morts que ha calgut enterrar i els molts ferits que han de rebre atenció.
A més, s’ha comprovat el triomf d’un model absolutista de fer les coses…..”
“La repressió i la violència exercides per aquells que han guanyat una guerra és molt pitjor que la violència que impera durant el conflicte bèl·lic. Aquesta és una lliçó principal dels malaurats temps que vivim.”
“Felip V ha prohibit el carnestoltes, així que ja no es poden fer ni la celebrada rua per la Rambla, ni la popular festa al Clos, davant del Palau Reial. En tot cas, els que són rics, i a més, partidaris de Felip V, poden celebrar festes de carnaval a casa sense restriccions ni temors.”

 

 

