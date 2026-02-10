Després, de Núria Rivero i Albert Garcia Espuche
Com sempre les recomanacions que fa a Vilaweb Xavier Montanyà val la pena tenir-les amb compte, i en aquest cas aquesta novel·la és una d’aquestes . Una gran novel·la sobre els anys posteriors a la desfeta del 11 de setembre de 1714 on a travès dels ulls d’un notari i la gent que l’envolta els autors en ensenyen com era la Barcelona del anys posteriors a la derrota contra els Borbons fins a la signatura del Tractat de Viena. Crec que la novel·la enterra aquest mite de que la dia següent els catalans ja estaven treballant per aixecar i país i tornar-lo a la normalitat, treballar on? amb que?. No va ser tan fàcil la cosa i a més amb la gran quantitat de botiflers (més dels que en podríem pensar) que hi havia a la ciutat o havia retornat i sobretot per la manca d’escrúpols dels vencedors, ben mostrada amb la construcció de la ciutadella arrasant una part important de la ciutat.
Molt recomanable. Uns extractes destacats: