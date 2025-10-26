Dersú Uzalà/Pel país de l’Ussuri, de Vladimir Arséniev
Una de les pel·lícules que més em varen impactar a la meua època universitària (la pel·lícula ja tenia alguns anys i crec que la vaig veure en un cicle de cinema al campus de Burjassot a la UV) va ser Dersú Uzalà del director japonès Akira Kurosawa. La pel·lícula es centra sobretot entre l’amistat de l’autor del relat el topògraf Vladimir Arséniev i el caçador siberià Dersú Uzalà, però també és un cant cap al respecte a la natura i com l’home s’adapta a ella intentant respectar-la. El guió està extret d’aquests dos relats d’Arséniev que publica en català l’editorial Símbol. Ara els dos relats van més enllà de l’amistat entre els dos protagonistes, són una exhaustiva descripció de tot el que veu i observa l’autor durant les seus exploracions a la taiga siberiana i, com a bon científic, poques coses es deixa per descriure. I potser això és el que puga fer un poc pesada la lectura per al públic en general.
El riu Ussuri, més al nord e Vladivostok ja al mar del Japó fa frontera entre la Xina i Russia i per això ixen tants personatges xinesos al relat que viuen i treballen per la zona. Ara, aquests no surten molt ben parats ja que l’autor sempre els acusa d’esclavitzar, robar i enganyar als nadius de la zona i ser una de les causes de la seua progressiva desaparició com a poble. Potser té raó, però i els russos i després els soviètics han fet el mateix?