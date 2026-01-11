Dersú Uzalà, còmic de Miquel Cabal i Toni Térmens.
Publicat el 11 de gener de 2026 per vicent montesinos
Aquests darreres festes de Nadal vaig comprar aquest còmic a la Fira de llibres de l’Ateneu de Bétera. Amb ell es completa la “trilogia”: còmic, novel·la de Vladímir Arseniev i fa molts anys la gran pel·lícula d’Akira Kurosawa.
Evidentment s’ha de renunciar a moltes coses per a adaptar dues novel·les (unes set-centes pàgines) i si ja ho va d’haver de fer el mestre Kurosawa en la seua adaptació cinematogràfica encara es perd més en còmic de 120 pàgines, però el resultar és molt digne i atraient.
