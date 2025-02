Dels autors del Contenidor pateix al autors de Contenidor amb anima fallera!

Ahir dissabte a les 8 de la nit deixe al cotxe aparcat al carre del Crist del afligits (al costat del pàrquing gran que hi ha)de Riba-roja de Túria. No hi ha cap placa que prohibisca l’aparcament o avise d’esdeveniments proper i el carrer estava tot ocupat per altres cotxes i uns contenidors. Al dia següent a les cinc de la tarda el cotxe no hi era i la grua municipal me l’ha canviat de lloc, dins del pàrquing, amb la multa corresponent. Li pregunte a un policia municipal que perquè m’havien canviat el cotxe de lloc i la raó de la multa si el dissabte a la nit no hi havia cap placa advertint de la situació. La resposta, com sempre en llengua estrangera, és que si que hi havia placa. Quan? dissabte ni hi havia, potser l’han posat diumenge la matí sense donar temps als ciutadans a treure els cotxes? Ja és la segona vegada que em fan una cosa així, però passe de protestar i m’ho prendré amb humor:

-Com és que han retirat el cotxes i el contenidor no? els cotxes no tenen dret a veure passar els fallers i el contenidor sí? que té anima fallera el contenidor? Com es que es preocupen tant pels contenidors quan hi ha manifestacions i no per evitar les agressions dels de sempre? Per cert, el carrer és prou ample per a que puga passar la comitiva fallera sense haver de treure els cotxes aparcats i el contenidor mesura més o menys el mateix que un cotxe ben aparcat! Això és un clar cas de discriminació cap als cotxes que també tenen la seua animeta fallera i volen veure passar les falleres i fallers! Des de quan els contenidors tenen més drets que els cotxes ben aparcats!