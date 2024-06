A la biblioteca de l’institut hi ha vàries adaptacions del Curial i Güelfa per poder consultar. Vaig agafar aquesta de l’editorial Teide i la trobe ben editada i entenedora per la públic actual, d’aquesta obra de la literatura catalana del segle XV que les darreres investigacions, d’Abel Soler, atribueixen a Enyego d’Avalos, cavaller valencià de la cort d’Alfons el Magnànim.

A diferència d’altres novel·les de cavalleria l’autor intenta donar-li una versemblança que altres no tenen, com les ajudes econòmiques de la protagonista cap al seu protegit per així aquest poder fer carrera dins de la mon de la cavalleria, i l’ambientació en llocs reals d’època i no inventats. L’haguera salvat el Quixot com va fer amb el Tirant?