Coratge, de Xavier Piñas i Joel Joan (segona part)

Ja havia eixit la segona part d’aquest còmic que vaig llegir al maig del 2023 i no sabia res! Va eixir al març d’enguany! Ja podien haver fet més propaganda, ja que els que hem llegit la primera part estàvem esperant la segona amb ganes de saber com acabava aquesta història! Però ja se sap, un còmic en català? qui el vol? Doncs si que hi havia gent que l’esperava i he tardat en saber, i de casualitat que ja estava editat quasi un any després!

Si t’ha agradat la primera part, la segona crec que també i així sabràs com acaben les aventures de Coratge i Lluna entremig dels “alçats”.

“Llops que es comporten com homes en un món on els humans es comporten com llops”, Albert Sánchez Piñol