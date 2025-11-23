Contra el silenci i la impunitat, de Xavier Montanyà.
Encara hi ha gent que es creu aquesta mentida de la transició democràtica? encara hi ha gent que creu que vivim en una democràcia? Ara fa uns dies molta gent es sorprenia del que han fet amb el fiscal general de l’Estat i es queixava d’aquest fet. Potser s’haurien d’haver queixat ja fa temps, quan catalans i valencians (oi, Mònica!) patíem en la nostra pell aquesta farsa que ja dura massa anys! Per tota aquesta gent ací va la meua recomanació que és llegir aquesta selecció d’articles que el periodista Xavier Muntanyà ha publicat a Vilaweb durant els darrers anys i que ara ha recollit en aquest tercer llibre editat pel diari digital.
Una anècdota del llibre que descriu aquesta farsa: Josep Guia recorda que essent Ernest Lluch ministre de Sanitat, en un viatge, es va trobar que els cap de policia que l’havia de protegir era el “social” que l’havia detingut a València durant la dictadura. Lluch protestà a Barrionuevo, ministre d’Interior, i aquest no va fer res, que això eren coses internes de la policia. Per cert, l’Ernest Lluch no ix molt ben parat al final del llibre per un article que va publicar escampant una mentida que ha trigat uns quants anys a demostrar-se que era falsa.