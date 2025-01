Contos completos, de Fernando Pessoa.

He pogut aconseguir a Porto una selecció de contes de Fernando Pessoa escrits en diferents revistes durant anys. Són relats curts la majoria que destaquen pel seu humor absurd i la seua ironia. Postes el que destaca més és el més llarg, O banquiero anarquista, però hi ha alguns que molt més curts que no li queden al darrere amb alguna frase memorable:

“Cuidado com as lágrimas, quando são estadistas os que as choram.”