Contes i faules de Francesc Eiximenis.

L’AVL va publicar aquest recull de contes i faules moralitzants que es troben a l’obra de Francesc Eiximenis adaptades al català actual. Interessant és adonar-se que a majoria dels contes tenen com a protagonistes gent de Mallorca, Catalunya i València, amb algunes incursions a Occitània i Castella. Per als que encara no tenen clar la unitat que hi havia entre els Països Catalans: Eiximenis, nascut a Girona, però vinculat sobretot a la ciutat de València, troba la mort a Perpinyà.