Contes, de Prudenci Bertrana.

Un altre llibre de segona mà que he trobat entre les donacions de la biblioteca de Llíria és aquest recull de contes de l’autor de Josafat. En concret són quatres llibres: Crisàlides, La lloca de l vídua i altres contes, Els herois i El meu amic Pellini i altres contes. Hi ha contes per a tots els gustos, la majoria d’ambientació rural, la natura i els hòmens que viuen en ella.

Llegint-lo i observant el lèxic utilitzat, un lèxic potser ara no tan conegut, d’inicis de segle XX, pensava que passaria si les noves generacions catalanes o valencianes llegiren aquest contes. Potser posarien la mateixa cara que nosaltres quan varem descobrir el català medieval de Martorell o March? o el castellà medieval del Mio Cid?