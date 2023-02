Consum i el valencià: una trista història.

Fa uns anys la cooperativa Consum amb l’excusa de l’expansió de mercats va deixar d’etiquetar els seus productes de marca blanca en valencià. Es va fer un campanya amb el change.org que va tenir molt d’èxit fins al punt que tv3 va entrevistar a la promotora, la meua dona. Consum va fer donar mil excuses, però no va fer res. La seua revista, que deien que continuaria en català per als que optàvem per aquesta llengua, és un poti-poti de les dues llengües traduït amb màquina. Aquests són els precedents de fa uns cinc anys.

Fa uns dies vaig descobrir que al Consum portaven uns del millors que hi ha actualment al mercat, els iogurts de La Fageda, fets per una cooperativa de La Garrotxa i que comprava quan vivia a San Feliu de Guíxols. Encara els compre quan vaig cap allà. Aquests iogurts sempre han estat etiquetats en català,, però la meua sorpresa va ser adonar-me’n que els que havia comprat al Consum de Llíria estaven etiquetats en castellà. Evidentment vaig enviar una queixa, tant a La Fageda com al supermercat Consum.

Els de La Fageda no varen trigar a contestar: Volen expandir-se comercialment per poder fer millor al feina social que fan amb la integració social dels treballadors amb discapacitat intel·lectual. Però que ells continuaven etiquetant en català pel Principat i les Illes, en castellà per a Madrid i a València ho feien depenent del que demanava la cadena que els distribuïa pel País Valencià, com si al Camp de Túria no parlarem la mateixa llengua que la Garrotxa o a les Illes Balears. Ací és on ja vaig veure que el culpable del fet era el Consum, que demana a La Fageda els seus productes etiquetats en castellà. El francesos de Carrefuor (més xovinistes impossible!) venen els productes de La Fageda etiquetats en català sense cap problema d’expansió de mercats! O al Lidl vaig trobar el gelat de iogurt grec de La Fageda, etiquetat en català.

Avui ha arribat la resposta del Consum: paraules boniques per no dir res. Que el seu mercat és la “Comunitat valenciana” ( un renúncia als inicis de la cooperativa consum) i que els venien en castellà per aquesta raó. No poden demanar-los en castellà per fora de València i en català pels supermercats de València? tant costa l’esforç? em diuen que ho comentaran al el fabricant! com si jo no haguera parlat amb ells abans! Ens prenen per babaus? Ací teniu la resposta del servei d’atenció del Consum: (amb faltes d’ortografia)

Atención al cliente (Consum)

21 de febr. de 2023, 10:50 CET

Hola Josep Vicent,

Moltes gràcies per la teua confiança. En Consum fem un gran esforç per atendre els nostres clients en les llengües oficials de les comunitats en les quals estem presents amb els diferents suports de comunicación que tenim. En el cas del nostre proveïdor La Fageda, no en tenim la possibilitat de triar el etiquetatge del producte per a diferenciar la distribució a les distintes árees geogràfiques on tenim supermercats amb el seus productes. És a dir, ara que La Fageda es comercialitza també a Comunitat Valenciana i Madrid té uns productes asignats per a aquestes zones en concret. És per aixó que l’etiquetatge és diferent, encara que podràs comprovar que la tapa del producte és bilingüe. Traslladem el teu comentari al proveïdor perquè ho tinguen en compte. Lamentem les molèsties. Gràcies.

Una salutació de l’equip d’Atenció al Client.

Gràcies per contactar amb nosaltres.

Que vos sembla? a mi em sembla un total hipocresia. Els he contestat dient la meua opinió sobre l’escrit. Evidentment, l’arxivaran i no faran res. I haurem de continuar comprant al Consum, ja que l’alternativa que tenim al poble, és el Mercadona i els iogurts de La Fageda són molt bons i no vaig a renunciar a ells per culpa del Consum i que els de La Fageda no volen començar amb mal peu la seua expansió. Però si Consum començà com una cooperativa arrelada al territori, ara està perdent tota aquesta filosofia. I la sort que tenen és que ací, a la ribera del Túria, no tenim cap Bon preu-Esclat que si que respecta la nostra llengua.