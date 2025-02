Compromís: les polítiques covardes porten a l’abstenció dels votants i aplanen el camí a la dreta.

No m’agrada escriure aquestes coses, però un al final se’n farta i explota. La por i la covardia de certs polítics fa que els seus votants es desenganyen amb ells i provoquen que a les eleccions següents aquests es queden a casa aplanant el camí a la dreta més ignorant que hi ha. No han aprés res del resultat de les darreres eleccions, ni donen senyals d’haver entès que varen perdre vots per l’abstenció i no perquè la dreta pujara en vots.

Els darrers fets al meu poble crec que em donen la raó. La setmana passada es va convocar el Consell Escolar Municipal per tractar el tema de la mal anomenada “llei de llibertat educativa” del conseller Rovira. Va guanyar per una ampla majoria donar suport el manifest d’un sindicat de professors en contra d’aquesta llei, però l’ajuntament una setmana després encara no ha fet cap nota de premsa ni ha fet públic aquest fet. De que tenen por? de que val haver-te posicionat si després ho amagues? Altres ajuntament ho han fet, com per exemple el del poble veí de Riba-roja de Túria, on mana el PSPV i no Compromís!

En definitiva, una altra decepció més que provoca desencantament entre les possibles votant.