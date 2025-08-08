Còmics de Star Wars: Lando i Kylo Ren.
Publicat el 8 d'agost de 2025 per vicent montesinos
Vaig passar l’altre dia per un lloc on no vaig molt, el Carrefour de l’Osito a l’Eliana,vaig veure uns còmics d’Star Wars a bon preu i vaig comprar-ne dos. Més tard he esbrinat que és un acol·lecció de cinc llibre sobre personatges relacionats amb la saga galàctica. Feia molts anys que no comprava cap còmic sobre l’univers creat per George Lucas, però el que m’ha fet més gràcia es comprovar a casa l’evolució de les editorials i com hem acabat: el primer que tinc és de Bruguera, després dos de Norma edicions i tot per acabar amb els impresentables de Planeta.
