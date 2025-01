Cielos de Piedra, de A. César González García.

Gràcies al bloc d’Enric Marco, professor d’astronomia de la UV i autor del bloc Pols d’Estels a vilaweb vaig descobrir aquest llibre que ens apropa a com utilitzaven i per a quines finalitats l’astronomia els nostres avantpassats. El primer que ens adverteix l’autor és que em de canviar la nostra visió sobre la matèria i no podem mirar aquest ús amb els ulls del segle XXI i em de contextualitzar aquest ús a la seua època i lloc. Potser per això se n’han propagat alguns mites que cal desmentir i potser confirmar amb més dades i investigacions. Val la pena llegir-lo però segur que defrauda als que cerquen explicacions estranyes a fets molts més simples.

Vos deixe l’enllaç del bloc de l’Enric on parla més i molt millor que jo sobre el llibre: