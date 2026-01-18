Censura al Camp de Túria!
Ja van dues manifestacions a Llíria en contra de la macroplanta de biometà i els diaris locals sense parlar del tema. A La veu de Llíria cap notícia i ara el que és pitjor el comarcal digital Infotúria es despenja en un publireportatge sobre els suposats beneficis de la planta i en la llengua dels forasters!
Sort que aquesta vegada tant vilaweb com el Diari la Veu s’ha fer ressò de la segona manifestació:
https://www.diarilaveu.cat/medi-ambient/mes-de-2-000-persones-rebutgen-a-lliria-la-macroplanta-de-biometa-620651/
https://www.vilaweb.cat/noticies/mes-de-dos-mil-manifestants-a-lliria-contra-la-macroplanta-de-biometa/
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2026/01/16/segunda-manifestacion-macroplanta-biometano-lliria-125753707.html
També cal denunciar els que durant quasi cinc anys ajuntaments suposadament progressistes han amagat el tema a la població i només fins al setembre passat la gent del poble i dels pobles dels voltant varen començar a tenir notícies sobre aquesta aberració.