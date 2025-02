Censura a l’escola i als instituts!

Avui m’han retirat aquests dos cartells inofensius que tenia penjat al centre per imposició de la Inspecció educativa (jo diria comissaris polítics).

Imposen als centre una neutralitat que ells no compleixen amb amenaces. Si volen ser neutrals, només cal posar un que demane el contrari al costat, com en unes eleccions democràtiques. Però com no ho faran ja que els fa vergonya fer publicitat del que demanen (la mort d’una llengua), et censuren a tu.

A més com deia Desmond Tutú, en situacions d’opressió declarar-se neutral és posar-se del costat de l’opressor.

Quan tot açò acabe, potser haurem de fer cas a Thomas Jefferson: Si una llei és injusta tenim dret a desobeir-la.

Si els espanyols a inicies del segle XIX hagueren complit les lleis, encara seriem imperi Napoleònic o els americans encara serien ciutadans de segona anglesos.