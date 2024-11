Bé, sóc catalanista, valencianista, partidari de la independència dels Països Catalans i ahir vaig anar des del meu poble, Llíria, a la manifestació per demanar la dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat. Per molt que s’empenyen els del PP per mi que en diguen catalanista o altres coses no és cap insult. Ara potser per a ells si que és un insult que els diguen espanyolistes o unionistes? No ho sé, ni m’importa. Jo a la meua, a seguir endavant sense que m’afecten els seus missatges:

Ahir en un dia per oblidar-se les banderes a casa i jo em vaig veure unes quantes: estanqueres i blaveres. Calia anar amb elles?