Capacitats i ineptes.

Tinc cinquanta-sis anys. Porte trenta-tres anys treballant al món de l’ensenyament a diferents ciutats i nivells (universitari i secundària). D’aquests, set anys de secretari i administrador d’un centre, altres de coordinador informàtic i molts de cap de departament. M’encarregue de manera no reconeguda del manteniment de la biblioteca. He fet moltes hores de cursos, molts relacionats amb la informàtica i les seues aplicacions a la meua assignatura. I ara em demanen que faça una merda de curs per demostrar que tinc Competència Digital! Vinga ja! Aneu a fer la mà que diuen al meu poble! No l’he demostrada ja sobradament!

Per cert potser caldria un curs de Competència política i de gestió obligatori per tots aquells que volen optar a un càrrec polític remunerat. Ja que els darrers dies, per desgràcia, s’ha demostrat que hi ha molt d’inepte ocupant càrrecs d’importància.

Fa molts anys algú em va dir que l’únic manera que tenia de desfer-se de la gent incompetent, però amb padrins, era promocionar-los a un càrrec més polític i menys tècnic i així no molestaven tant. Potser aquesta persona no coneixia la quarta llei de l’estupidesa: Les persones no estúpides subestimen sempre el poder nociu de les persones estúpides. Els no estúpides, en especial obliden constantment que en qualsevol moment i lloc, i en qualsevol circumstància, tractar i/o associar-se amb individus estúpids es manifesta infal·liblement com un costosíssim error.