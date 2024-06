Blandín de Cornualla.

A la biblioteca de l’institut he trobat aquesta novel·la de cavalleries anterior al Tirant lo Blanc i escrita originalment en occità amb molts catalanismes, cosa que pot donar pistes de la seua autoria actualment totalment desconeguda. No espereu trobar cap gran relat amb grans descripcions de personatges, potser en aquella època encara no volien això els lectors i potser vos recordarà a algunes pel·lícules de l’època d’or de Hollywood. Tot això vindria més tard, amb les novel·les que el Quixot si que salvaria del foc.