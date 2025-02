Bésties.de John Carlin i Oriol Malet.

George Orwell va escriure La revolta dels animals per denunciar els crims de l’Estalinisme parodiant aquest govern dictatorial soviètic amb el govern del porcs en una granja que després d’una revolució cauen en les mateixes errades que els seus predecessors. En aquest còmic l’escriptor John Carlin i el dibuixant Oriol Malet utilitzen el mateix recurs per denunciar un altre regim que va caure en les mateixes errades que el soviètic, el regim dels Ortega en Nicaragua. Recorde de jove quan anava a escola o a l’institut la caiguda de regim de Somoza i les il·lusions que ens feien d’un món millor. Recorde els problemes que varen tenir amb una Contra ajudada per l’administració Reegan, però també recorde com tot açò se’n va anar en orris amb el pas dels anys quan veies en com els mateixos dirigents revolucionaris anaven dilapidant tots els esforços dels seus companys de lluita. Supose que a molta gens al anys trenta els va passar el mateix amb el règim de Stalin o recentment amb el cubà dels Castro.