Baviera tropical, de Betina Anton
La periodista Betina Anton descobreix que la seua professora de primària era una de les persones que va amagar al criminal nazi Joseph Mengele al Brasil fins a la seua mort en 1979 ofegat en una platja prop de São Paulo i comença a fer-se preguntes que la conduiran a escriure aquest llibre sobre la vida de “l’àngel de la mort” d’Auschwitz, sobretot la seua estància al camp d’extermini i concentració i la seua fugida posterior i vida clandestina a l’Argentina, Paraguai i Brasil, protegit per gent afí o per gent que en realitat no tenia ni idea de qui era aquest vell que semblava tan simpàtic.
L’autora ens acosta al pensament de les seus víctimes i el que aquestes esperaven de la justícia internacional i als intents dels alemanys i israelians de donar amb ell per a jutjar-lo com feren amb altres criminals com Eichmann, al paper de dictadors com Perón admiradors dels nazis que varen donar aixopluc a tots aquest assassins que varen fugir de la justícia dels aliats.
Per acabar amb tanta desgràcia es permet una poc d’ironia:
“Quase quarenta anos após a sua morte, Mengele voltou à facultade de medicina, desta vez como objecto de estudo. Durante décadas, o seu esqueleto ficou no IML paulista. En 2017, o Dr. Muñoz, agora de barba branca, achou que os ossos poderian ser úties aos alumnos e pediu autorização par os usar nas aulas de medicina forense. E assim Mengele terminou a sua história com esperava: numa universidade e com fama internacional, mas de uma manera que jamais poderia ter imaginado.”
El llibre l’ha traduit al català com Caçar Mengele o Hiding Mengele en anglès.