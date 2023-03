“Bartleby, l’escrivent”, de Herman Melville.

Una història de Wall Street, així es diu el subtítol d’aquesta breu narració de l’autor americà, ben allunyada del famós Moby Dick, però amb algun punt de contacte en la descripció d’algun personatge. No sé si Melville s’avança a Kafka i el seu Procés, exposant al lector una situació tan absurda que potser ara li diem kafkiana en lloc de Melvilleana ja que és més coneguda o fàcil de recordar, o ja s’avança a la denuncia social d’un capitalisme salvatge que aliena a les persones fins al punt de fer-los tornar bojos i fer coses ridícules com les que passen en aquesta narració sobre un escrivent que comença a treballar per un advocat d’èxit. Sembla que cadascun dels lectors traurà conclusions diferents i que potser la solució siga una barreja de totes.

Recomanable i molt fàcil de llegir si la comparem amb la seua gran obra Moby Dick, i personalment, enganxa més conforme el protagonista va començant a fer coses estranyes cada vegada amb més freqüència i esperes arribar al final per descobrir com queda tot plegat.