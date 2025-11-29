Ausiàs March i Estellès no, García Lorca sí.
No entenc els criteris de l’església catòlica del meu poble per deixar fer segons quins actes a l’església de la Sang. A l’any 2014 es va voler celebrar el 9 d’octubre amb un recital de versos d’Ausiàs March a l’església i ni l’ajuntament (del PP) ni el rector donaren permís per fer-ho per considerar que l’acte era polític. Aquell any ja ho vaig denunciar amb aquestes paraules:
“Ausiàs March, enterrat a la catedral de València, no podrà ser escoltat a l’església de “la sang” de Llíria, ja que l’alcalde, considera que un recital poètic és un acte polític.” . I la foto de la tomba del poeta al facebook:
A l’any següent també es va organitzar un concert en homenatge al poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, amb el grup Sis Veus que estrenava per aquella època el seu disc Sis veus per al poeta i el concert també s’havia de fer dins de l’església. Tampoc es va fer i la raó que arguïen era que dins d’una església no es podia ballar i en algunes cançons del repertori es ballava. El concert es feu l’aire lliure i si hem de ser sincers crec que va estar millor que si s”haguera fet dins.
Avui, si que sembla que han donat permís i s’ha pogut fer un concert i xerrada en homenatge al poeta de Granada, Federico Garcia Lorca, en el que s’ha ballat, recitat i cantat sense cap problema:
Algú hauria de donar explicacions d’aquests canvis d’opinió, no? de que depenen els permisos? de qui organitza l’acte? de si agraden o no agraden al partit que mana l’ajuntament en aquell moment? de les preferències del rector de torn? Espere’m que es puga fer qualsevol acte cultural a la l’església de la Sang i no tornar als temps passats de censura de la nostra cultura.