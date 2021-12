Ausiàs March, el poeta i el seu temps. Rafael Matoses i Salvador Vendrell.

A la biblioteca del centre pots agafar i llegir llibres, que potser en una llibreria ja no trobaries o serien massa cars per l’economia d’un estudiant. Aquests és un d’ells, una biografia il·lustrada, en una edició molt acurada on a més de la seua vida t’expliquen la seua obra i en quin ambient històric s’ha desenvolupat aquesta. Potser, personalment, jo preferisc el llibre del Josep Piera, Jo sóc aquest que em dic Ausiàs March, una biografia més novel·lada que aquesta edició de més luxe, però per a la gent jove que fa us de les biblioteques escolars, aquesta edició està molt ben pensada i és atractiva per als seus ulls.