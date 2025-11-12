Astèrix, una discriminació lingüística més!
Publicat el 12 de novembre de 2025 per vicent montesinos
Cada vegada que sortia a la venda un nou àlbum d’Astèrix a la papereria del meu poble, Llíria, arribaven les dues edicions, una en castellà i una altra en català. Evidentment sempre compre la versió en català. El passat mes d’octubre, més concretament el dia 23 va treure el nou àlbum, Astèrix a Lusitània, i jo corrent a la papereria a comprar-lo. La sorpresa d’enguany és que només l’havien enviat en castellà. Després de moltes reclamacions, meues i de la papereria, avui ha arribat la versió en català de l’àlbum! I evidentment sense cap explicació d’aquest fet per part de la distribuïdora o de l’editorial. Com és que si fins ara sempre han arribat les dues versions ara només enviaren la castellana? es nota la ma de VOX i el PP? Vergonyós.
Publicat dins de educació, política | Deixa un comentari