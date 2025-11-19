Astèrix a Lusitània
Publicat el 19 de novembre de 2025 per vicent montesinos
Era un dels pocs països que li faltava visitar a la parella de gals més famosa del món del còmic. Ara va a Lusitània on els portuguesos apareixen retratats amb la seua “saudade”, el seu bacallà i en una vinyeta la revolució dels clavells, sort que no surt CR7! En aquest relat a més també apareix un crítica al monopoli del comerç de certs productes, en aquest cas un salsa feta de bacallà i el que poden arribar a fer certes persones per fer-ser riques o arribar el poder. De tota manera si el compare amb altres títols de la nova etapa, com La volta a la Gàlia o Astèrix a Itàlia, aquest no el trobe tan divertit com els altres.
