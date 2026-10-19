Armand Guerra i les properes eleccions al Brasil.
Himno a Carlos Prestes
Lletra d’Armand Guerra i música de Palacio i Espinosa
Las semillas rebeldes ya se extienden
por los pueblos y aldeas del Brasil.
Ni la carcel, ni el yugo, ni el martirio
lograrán apagar la voz viril.
Ni la carcel, ni el yugo, ni el martirio
lograrán apagar la voz viril.
El pueblo brasileño
forma sus huestes
al son de la llamada
de Luíx Carlos Prestes.
Pueblo fiel, que estuviste adormecido,
se acabó tu existencia exclavizada.
!Ayudemos al Pueblo brasileño
que se presta al librar la gran batalla!
!Ayudemos al Pueblo brasileño
que se presta al librar la gran batalla!
El pueblo brasileño
forma sus huestes
al son de la llamada
de Luíx Carlos Prestes.
Socorramos al héroe brasileño
que, luchando al frente de sus huestes,
conquistó el corazón de todo un pueblo.
!Viva el “líder” Luís Carlos Prestes!
A l’any 1935 l’edetà Armand Guerra (José Estívalis Cabo) va escriure la lletra d’aquesta cançó o himne en homenatge al lider comunista brasiler Luís Carlos Prestes, nascut a Porto Alegre en 1898 que va lluitar contra la dictadura de Getulio Vargas, lluita que li va valdre la presó i la deportació a l’Alemanya nazi de la seua muller que va morir a les càmeres de gas de Bernburg el 1942.
Ara que s’acosta la segona volta de les eleccions al Brasil on cal triar entre l’encara president Luiz Inàcio Lula de Silva o el ultraconservador Flávio Bolsonaro crec que queda clar que crec que ha de votar la gent. El meu paisà edetà, Armand Guerra, ja ho tenia clar al 1935.
Font: Rafael Mestre Marín, Armand Guerra, de Llíria al món (Revista Lauro, número 16)
Anècdota: Sembla ser que la música de l’himne es va aprofitar per fer l’Himne de les brigades internacionals.