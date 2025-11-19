Alguns clàssics poc coneguts.
A la Biblioteca Municipal de Llíria em vaig trobar una petita col·lecció d’autor clàssics amb obres no tan conegudes dels mateixos. La va editar el diari El Mundo a l’any 1998 i vaig agafar els que encara no coneixia o no havia llegit. Són aquests:
– De R.L. Stevenson, El Club dels suïcides, una especie d’aventura policíaca on un parella, un príncep i el seu ajudant ( a l’estil Holmes i Watson) lluiten contra una espècie de secta secreta que amb l’excusa del desig de suïcidi d’altres es dedica a l’assassinat.
-De Walter Scott, La viuda de les muntanyes, sobre el problemes d’adaptació de la gent de les muntanyes altes d’Escòcia al vida moderna del segle XVIII a la plana ja dominada pels anglesos.
-D’Alexandre Dumas (curiós que siga l’únic que han traduït el seu nom al castellà a la portada), Els cavallers del Temple i Murat, dos relats històrics. El segon sobre que va ser cunyat de Napoleó i rei de Nàpols.
-De Charles Dickens una sèrie de relats fantàstics sota el títol de Per a llegir al fer-se de nit.
-De H-G. Wells, una sèrie de relats de ciència ficció sota el títol d’El nou accelerador.
Però si has llegit les obres més conegudes d’aquest autors potser que aquests relats no afegisquen molt al que ja coneixies i admiraves dels mateixos, però segur que en molts d’aquests pots passar una bona estona.