Alè de taronja sencera, de Cesk Freixas.

Fa poc vaig llegir el darrer poemari del músic Cesk Freixas i això em va fer decidir-me a cercar altres llibre més antics del poeta i músic penedesenc. Vaig trobar aquest editat per Tigre de paper i les expectatives s’ha complert. Poemes, cal·ligrames per a tots els gustos i amb aclucades d’ullet al País Valencià, ja començant per títol, com diu al proleg un altre gran escricptor i amic del músic, Roc Casagran, del qual Cesk ja va musicar alguns poemes del seu poemari Direm nosaltres. No vos perdeu Alacant 1938!