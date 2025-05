Al fons de la vall, de Paolo Cognetti.

Pot una disc o unes cançons inspirar una novel·la? Doncs la respota és positiva i aquest és el que per mi és millor disc del Boss, Nebraska, i la cançó és Highway Patrolman. Crec, a més, que té alguna influència d’una cançó anterior, la famosa The River. Amb aquest material l’autor trasllada l’acció al lloc que coneix, una vall del nord d’Itàlia i ens explica una història entre dos germans molt diferents, però amb un punt en comú, l’abús de l’alcohol que porta problemes a la relació d’uns dels germans amb la seua parella, una noia de ciutat que ho deixa tot per anar a viure a la vall per estar prop de la seua parella. A més hi ha un parell de gossos que van sembrant el pànic entre la conservador població de la vall.

