Ajuntaments vil·lingües!

Publicat el 8 de març de 2026 per vicent montesinos

Com es nota el canvi a l’alcaldia del poble de Llíria! Des de que l’alcalde és del PSOE (sembla que el PSPV ja no existeix!) totes els comunicacions els facebook o altre xarxes són sempre vil·lingües i això no crec que  siga bo. Quina és la llengua en perill? a quina s’ha de donar major visibilitat? Quina és la llengua del poble? Aprofitat que avui és el dia de la Dona, no es fa una discriminació positiva en aquests casos? i segur que els que es consideren progressistes estan d’acord, no? per què no es fa en la llengua del poble?

 

