Adeu, Martha; d’Ingke Brodesen.

Fa poc el bèstia de Donald Trump a dir que volia expulsar els palestins de Gaza per per crear zones residencials i turístiques (Palestina ciudad de vacaciones!). Al mateix temps estava llegint els capítols d’aquest llibre en que es conta com Albert Speer (el criminal de guerra simpàtic de Hitler) va arrasant Berlín per reconstruir la ciutat al seu gust i el del seu amo, Hitler. No li importa gens deixar a la gent sense casa, té la solució, els habitants aris van a parar a cases de jueus desnonats de les seues cases i reubicats en altres cases d’altres jueus per, més tard, ser deportats als camps d’extermini. Per sort Trump no diu res d’exterminar.

La història i històries d’una d’aquestes cases jueves és el que es narra en aquest llibre. Una història o històries que l’autora va descobrir quan es va mudar per qüestions de feina en una d’aquestes cases jueves de Berlín i ens va desgranant com les vides de molts dels habitants d’aquesta casa es varen trencar degut a la follia nacionalsocialista dels seus compatriotes alemanys, la generació dels seus avis. Al mateix temps va comparacions amb alguns del conflictes actuals o dels darrers anys (Sarajevo, refugiats que arriben a Alemanya,…) i sobretot la crítica que fa als governs de la RFA i l’antiga RDA que considera que després de la guerra no varen fer prou per ajudar a les víctimes d’aquestes barbaritats perpetrades pels nazis.

Més informació: