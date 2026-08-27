A peu per l’Alcalatén, de Josep Maria Espinàs.
Rellegint una de les caminades que feia el desaparegut Josep Maria Espinàs i que després les compartia amb els seus lectora a travès de la sèrie de llibres editats per La campana amb el títols A peu per….. En aquest cas la comarca on es troba el cim més alt de País Valencià, el Penyagolosa (el Calderón és més alta i es troba entre Ademús i Conca, segona vaig saber més tard). Aquests llibres els solia comprar a la llibreria El cau ple de lletres de Terrassa, crec que avui desapareguda o canviada de nom.
l’Espinàs feia els recorreguts a peu per carretera, de poble en poble sense agafar sendes o pistes forestals. El seu interès eren els pobles i les persones que els habitaven, més que els paisatges. Aquests viatges son de finals de segle passat i realitzats a l’estiu, no sé si ara amb aquest canvia climàtic que alguns volen amagar, l’autor pogués fer els mateixos itineraris sense defallir al primer revolt de carretera o pujada forta sense trobar les ombres dels arbres que et pots trobar per sendes i pistes i no en carreteres principals.
Vaig gaudir molt d’aquests llibres durant la dècada dels 90 del segle passat.