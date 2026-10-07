A l’est de l’Edèn, de John Steinbeck
Vaig veure fa molt de temps la famosa pel·lícula d’Elia Kazan que va significar el debut del jove i icònic actor James Dean i ara que l’han traduïda al català la vaig comprar per llegir-la i recorda la pel·lícula. Però ja a les primeres pàgines te n’adones que allà hi ha molt més que la història que conta l’adaptació cinematogràfica. Allà hi ha la història de tres generacions de dues famílies que comença amb la guerra civil i acaba a la Gran Guerra, famílies que es traslladen de l’est a l’Oest o d’Irlanda a Califòrnia i acaben relacionant-se fins a arribar a la tercera generació que és la protagonista de la pel·lícula, aproximadament el terç final de les set-centes i escaig pàgines que té la novel·la. Per tant la descripció del personatges és molt més completa i més entenedora a més d’adonar-te de que la narració té relació amb el mite bíblic de Caín i Abel i les seus interpretacions.
Espere que ara alguna editorial traduïsca al català El raïm de l’ira (The grapes of Wrath)!