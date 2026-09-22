La muntanya viva, de Nan Shepherd
A principis d’aquest segle solia anar amb uns companys a Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. Feia poc que funcionava l’eix transversal i anar des Sant Feliu de Guíxols cap a Torelló, Vic, Manresa, Lleida o altres ciutat era molt més fàcil que abans. A més d’oferir pel·lícules i documentals sobre temes relacionats amb la muntanya o poder veure a algun alpinista famós (vaig poder gaudir d’una xerrada d’Alberto Iñurrategui entre altres), al festival també hi havia algunes parades de llibres sobre muntanya on vaig comprar algun llibres, i alguns de la desapareguda editorial Garsineu de Tremp.
Farà unes setmanes vaig llegir un llibre sobre Escòcia que ha escrit Oriol Gracià i parlava d’aquest llibre escrit per l’escriptora escocesa Nan Shepherd. Un llibre sobre les muntanyes escoceses conegudes com els Cairngorms que l’autora va recórrer de jove i va plasmar en aquest llibre als darrers anys de la II Guerra Mundial. Ara aquest llibre no és com altres llibres de muntanya, fuig de la grandiositat i de l’heroisme i es centra en les coses petites, les sensacions que produeixen aquestes en l’autora i ens intenta explicar la seua relació intima amb aquestes muntanyes. Però també recordant-nos i avisant-nos que no tot és idíl·lic allà dalt, que el perill està al voltant i no el pots obviar.
Un bonic descobriment de l’editorial bisbalenca Sidillà.