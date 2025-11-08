29-0, les hores del caos, de Sergi Pitarch
Publicat el 8 de novembre de 2025 per vicent montesinos
Crec que cal dir poques coses sobre aquest llibre, només afegir que ara cal cridar: Mazón (i algun altre més) a la presó!
I el més important, que molts se n’adonen que no és problema de qui siga el president sinó que el problema és el PP i els seus afins! I anant més lluny que som una puta colònia espanyola maltractada des de fa molts anys!
