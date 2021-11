Anit, al Centre Ovidi Montllor d’Alcoi (COM,) vam presentar el llibre “L’aventura del Tractat d’Almisrà”, (Reclam Editorial, 2021) una de les darreres criatures de l’escriptor alcoià Jordi Raül Verdú. Aquest és el llibre de narrativa infantil que a molts mestres ens haguera agradat tindre ja fa uns anys i que ens hauria anat molt bé per treballar-lo amb l’alumnat. Necessitàvem un llibre de lectura perquè els nostres joves coneguen la història d’aquest important Tractat, signat un 26 de març del 1244 al Castell d’Almisrà (Camp de Mirra) i on s’aplegaren el rei de la Corona catalanoaragonesa, Jaume I, i l’infant Alfons X de Castella. Per aquest Tractat, els pobles al nord d’aquesta línia divisòria, esdevingueren valencians, del Regne de València i per això no debades som valencians i parlem valencià.

Molta gent no és conscient de la importància d’aquest pacte, però amb ell i la posterior conquesta de Biar un any després, el nostre rei donà per conclosa la conquesta de les terres de Xarq al-Àndalus, marcant els límits del Regne de València:

Llavors des d’ací, deçà l’aigua

“Llavors des d’ací, deçà l’aigua,/ albirares aquesta contrada,/ fèrtil i ampla vall de frontera/ cobejada per l’altiu infant./ Llavors des d’ací, deçà l’aigua,/ copsares l´indret estratègic/ i amb tots aquells tractats signats/ dictares manaments de pedra./ Llavors des d’ací, deçà l’aigua,/ contemplares la fi del regne:/ a prop la històrica Almisrà,/ al fons l’enlairada Biar./ Llavors des d’ací, deçà l’aigua,/ a recer de la torre guaita/ i des d’aquest Hortet del Rei/ tramares el setge i conquesta./ Llavors des d’ací, deçà l’aigua,/ amb tota una vida de lluita/ vares passar el forrellat,/ tancant el regne amb pany i clau”.

L’aventura del Tractat d’Almisrà, a més de ser un llibre de lectura, és una guia per conèixer els pobles de les Valls d’Almisrà: Biar, la Canyada, el Camp de Mirra, Beneixama i Banyeres de Mariola. Amb els protagonistes de l’aventura, un matrimoni alcoià amb els seus dos fills, els joves que llisquen el llibre participaran de les seues aventures: faran nit al Salze i a la Cova Negra de Biar; pujaran al Castell de Banyeres i al Puig d’Almisrà; beuran en la Font de Patiràs, s’endinsaran en la història del Tractat de la mà de Romà Francés; visitaran l’església de Beneixama i l’ermita de la Canyada, aprendran refranys, històries, frases fetes, llegendes…Així doncs, donem la benvinguda a aquest llibre que esperaven en candeletes. Esperonem als mestres i professors a incloure’l en les seues programacions com a llibre de lectura, felicitem l’editorial Reclam per apostar per aquesta mena de projectes i no tenim paraules d’agraïment per a Jordi Raül Verdú, que desinteressadament acceptà la nostra proposta i ens ha regalat joia de llibre.