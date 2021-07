Homenatge a la Comandant Luna

Aquell maleït jorn vau eixir de casa per defensar el Govern de la legítima República i ja mai més vàreu tornar al poble. La desfeta de la guerra us portà al dur exili.

Anit, més de vuit dècades després i gràcies a aquesta poruga Llei de la Memòria, vam honorar la teua memòria. Anit, més de vuit dècades després, vam poder evocar el teu nom. Anit, més de vuit dècades després, navegant per camins de llum vam copsat el teu dolor, l’esgarrany feridor d’aquell forçat exili.

Anit, més de vuit dècades després, vam rescabalar el teu nom, la teua dignitat, la teua justa lluita per la llibertat, la justícia i la igualtat. Anit, comandants Luna i Sánchez, més de vuit dècades després, us vam tindre molt present i el cor ens cavalcà desbocat en escoltar els versos d’aquell poema que us dedicà Pablo Neruda.

Anit ja no hi eren els pares ni el germà, però hi érem molts familiars, gent de Beneixama i d’altres comarques, i el poble que no oblida la lluita dels seus fills.

Anit, Comandants Luna i Sánchez, amb ulls de sal vam posar en valor el vostre exemple i dignitat. Anit, benvolguda Encarna, vaig voler-te dedicar aquests humils versos: