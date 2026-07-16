Fils de sang a la casa de les cadiretes
Beneixama i el caseriu del Salze. Una mateixa terra i una sola ferida oberta que el temps no ha pogut tancar. Aquesta obra naix d’una recerca tenaç que brolla del silenci. Des de la penombra de la cambra dels avis, en una mena de somni lúcid, el narrador contempla com es projecta sobre la paret la pel·lícula d’una memòria compartida. A través dels records orals dels pares, i d’una minuciosa investigació en arxius, l’autor estira els fils de la sang per a reconstruir el trencaclosques d’una nissaga colpejada pel remolí de la Guerra d’Espanya i la repressió posterior.
Difícil de classificar en els gèneres convencionals, el text bascula entre la crònica documental, el relat íntim i la polifonia poètica. A cavall entre la visió onírica i la crua reflexió de la realitat, aquesta arquitectura de paraules s’alça com un profund homenatge a les famílies del pare i de la mare, durament castigades pel franquisme.
Amb una prosa que batega entre el testimoni i l’emoció, es rescaten de l’oblit les vides de tota una generació: la d’aquells que marxaren al front amb destí incert, la dels qui patiren l’exili o la presó, i la dels qui sobrevisqueren per a transmetre el relleu de la memòria.
Aquest llibre és, en essència, un cant a la recuperació de la Memòria Històrica; una eina imprescindible per a restituir la dignitat d’aquells que foren condemnats al buit oficial. Un viatge al cor del dol i la ràbia, que ens mena cap a un refugi on l’esperança de la iaia Tona mai no es va cansar d’esperar: «allí, a la casa de les cadiretes».
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!