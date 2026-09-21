El poeta Lluís Ferri ressenya Fils de sang

Fils de sang a la casa de les cadiretes
Per Lluís Ferri Silvestre
El passat dimarts 1 de setembre es va presentar a Beneixama (Mariola Nord) el llibre Fils de sang a la casa de les cadiretes, de Vicent Luna i Sirera; una obra literària fruit d´un llarg procés creatiu veritablement ressenyable i d´una meticulosa recerca d´informació del context sociohistòric i familiar, amb la vocació de recuperar la memòria front a l´abisme de l´oblit. La Sala d´Exposicions del llavador d´aquest poble es va quedar petita per a acollir tant de públic, el qual va seguir l´acte amb gran interès i emoció, donades les implicacions locals de la temàtica de l´obra. Després d´una presentació de l´autor i de l´obra, per part del professor universitari Josep Guia Marin, va anar desenvolupant-se un acte ric en contingut, dinàmic, amb una interacció propera i fluïda entre presentador, autor i assistents.
Vicent Luna i Sirera (Beneixama, 1957), a més de la seua dilatada activitat docent, d´innovació educativa i de producció de materials didàctics i curriculars, és tot un referent pel que fa a la llengua i la cultura del nostre país. Pel seu treball ha rebut nombrosos premis i reconeixements a nivell estatal i autonòmic, així com la Menció Honorífica per la seua trajectòria professional, atorgada per la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. La seua producció literària també ha sigut reconeguda pel Premi de Poesia Pastor Aycart, amb el poemari Esguards al meu poble (Beneixama, 2017). És col·laborador habitual en publicacions i mitjans de comunicació. L´any passat va rebre el Premi Rafael Comenge Dalmau de narrativa de l´Ajuntament d´Alberic, per la novel·la Fils de sang a la casa de les cadiretes (Reclam Editorial, 2025).
Sota un títol ben suggeridor, l´obra és un narració ambientada al caseriu del Salze i el poble de Beneixama, tramada per tres registres que van entrellaçant-se: la crònica documentada, el relat singular amb la veu de l´autor ―que de vegades es fa plural per incorporar la seua germana― i les pinzellades poètiques que reflecteixen la sensibilitat de l´escriptor. És un llibre assaonat de veritat, humanitat i lirisme, però també d´història i ferides que sagnen passat tant de temps. Un text força ben escrit, original, amb una prosa narrativa exquisida, que paga la pena llegir per la seua vàlua literària i per tractar sobre la
Memòria Històrica, després de tants patiments, silencis i atzaroses vicissituds familiars. És un recorregut diacrònic pels temps convulsos de la dictadura de Primo de Rivera, de la feble república, la cruesa de la guerra civil, el franquisme i les seues atrocitats i una transició democràtica incompleta. Luna ha fet un treball minuciós de recerca documental, de compilació de testimonis orals i d´evocació de vivències pròpies. Tirant dels fils de sang, ha anat reconstruint un passat que encara ens colpeja la consciència pel patiment, les injustícies sofertes, l´exili, la presó i la mort de tantes persones. A hores d´ara, injusta i injustificadament, encara no han pogut tenir el reconeixement i la reparació de la dignitat que els pertoca com a éssers humans. Un tribut necessari per a tantes víctimes familiars i anònimes, crònica d´un temps que ha mutilat famílies, que ha capgirat la vida i les relacions humanes d´un poble de la Mariola, com de tants altres de la nostra geografia.
Guia assenyalava que: “El llibre té molts registres literaris amb una forta càrrega emocional, per tractar-se de persones dela família de l´autor, però és rigorós. És també una lliçó de geografia, d´història, de política, amerat de poesia”. Val a dir que, és el resultat de l´ambició de saber sobre unes famílies ferides en unes circumstàncies ben adverses, seguint com eixos vertebradors d´eixa investigació la recerca de la veritat i l´estima. L´obra va lligant en la seua seqüenciació el present, el passat i la mirada lírica, la qual cosa queda reflectida en les paraules del propi autor:
“Avui, més de huit dècades després,
evoquem els vostres noms navegant
per camins de llum… volem
rescabalar la vostra dignitat, la vostra
justa lluita per la llibertat, la justícia
i la igualtat… i volem deixar-ne
constància amb humils fils de sang”.
Lluís Ferri Silvestre
Setembre 2026
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